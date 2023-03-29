رسالة دعم من الملك عبد الله الثاني إلى لبنان وشعبه: نقف إلى جانبكم

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه.

وأفادت وسائل إعلام أردنيّة بأنه تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة.

كما تمّ التأكيد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.