رسالة دعم وتأييد من مجلس القضاء الأعلى في فرنسا للقاضي بيطار

مجلس القضاء الأعلى في فرنسا

وجه مجلس القضاء الأعلى في فرنسا رسالة دعم للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وكان عنوان البيان الصادر عن المجلس: دعم القاضي طارق بيطار والقضاء اللبناني.

مما جاء في نص البيان:

“هذا الصيف، بمناسبة إحياء ذكرى الانفجار المأساوي الذي ضرب لبنان في 4 آب / أغسطس 2020 ، أعرب المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي عن رغبته في تقديم الدعم المستمر لمجلس القضاء الأعلى اللبناني وكذلك لجميع قضاة هذا البلد. .

في مواجهة ضعف المؤسسات اللبنانية، يود المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي أن يجدد التعبير عن هذا التضامن تجاه جميع القضاة اللبنانيين ولا سيما القاضي طارق البيطار المكلف بالتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي يتعرض لضغوط وهجمات شخصية وتهديدات متكررة.

هذه الخطوة الأخيرة يقودها التاريخ الطويل والصداقة التي توحد بلدينا، ولكن أيضا من خلال المطلب غير المشروط الذي يتعلق باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة”.