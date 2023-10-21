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رسالة لأصحاب الفنادق وبيوت الضيافة.. لا تستغلّوا النازحين!

منذ 16 دقيقة
بيروت

بيروت

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أسف رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة لـ”الاستغلال البغيض لدى البعض في العديد من المناطق تجاه رفع اسعار الشقق وبيوت الضيافة دون اي مسبب، لمجرد ان قسما من اهلنا يتعرض للعدوان الاسرائيلي في البلدات الجنوبية الحدودية ويسعى لايجاد اماكن اقل خطرا”، معتبرا ان “هذا الاستغلال لا يقل خطورة عن العدوان الاسرائيلي”.

وتوجه في بيان، الى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ونقابات اصحاب الفنادق وبيوت الضيافة والشقق المفروشة بالقول: “أنتم اليوم ايضا عليكم مسؤولية وطنية وانسانية في هذا الظرف الحساس بإصدار قرارات وتعليمات للطلب بعدم رفع ومضاعفة الاسعار واستغلال اي نازح، فالاحداث المستجدة الان هي في توقيت لا يوجد فيه لمغتربين او سواح للتذرع بحركة العرض والطلب، فهل يعقل ان يستغل مواطن شريكه في الوطن؟ في هكذا ظرف ومرحلة تتطلب منا التكاتف والتعاون والاحتضان”.

وختم: “إرحموا الناس وراجعوا ضميركم الانساني وحسكم الوطني”.

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