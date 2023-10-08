رسالة من جنبلاط إلى "الدروز المجنّدين قهرًا في الجيش الإسرائيلي"

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة “إكس”: “إلى المجندين قهرًا من العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، إياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني”.

جنبلاط أضاف قائلًا: “إن حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب، وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها إلى أصحابها العرب”.

الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب #حرب_تشرين pic.twitter.com/wpUr5Zg3Mn — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 8, 2023

وكان جنبلاط قد اعتبر صباحًا أنّه “في الأيام الصعبة يقع الفرز، والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الإنسان تعود إلى جذورها الاستعمارية. فتاريخها ملطخ بدم الأبرياء من الجزائر إلى سائر الشعوب العربية”.

‏وتابع: “إنّ إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية حماس، نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود، فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين”.

في الايام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الانسان تعود الى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية

ان ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين https://t.co/UbtzbIStvk — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 8, 2023