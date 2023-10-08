الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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رسالة من جنبلاط إلى "الدروز المجنّدين قهرًا في الجيش الإسرائيلي"

منذ 36 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة “إكس”: “إلى المجندين قهرًا من العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، إياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني”.

جنبلاط أضاف قائلًا: “إن حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب، وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها إلى أصحابها العرب”.

وكان جنبلاط قد اعتبر صباحًا أنّه “في الأيام الصعبة يقع الفرز، والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الإنسان تعود إلى جذورها الاستعمارية. فتاريخها ملطخ بدم الأبرياء من الجزائر إلى سائر الشعوب العربية”.

‏وتابع: “إنّ إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية حماس، نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود، فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين”.

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