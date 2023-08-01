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رسالة من سفراء لبوحبيب للحث على الاسراع في تحقيقات انفجار المرفأ

منذ 29 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب يلتقي سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب يلتقي سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، واستهل بوحبيب الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار.

سلم السفراء الوزير بو حبيب رسالة، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.

أكد بوحبيب التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات، آملاً أن تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة.

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