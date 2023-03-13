الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة من صليبا إلى النّواب لتجنّب خطر الإتيان بـ "مرشّحي المحاور"

منذ 28 ثانية
نجاة عون صليبا

نجاة عون صليبا

A A A
طباعة المقال

غرّدت النائبة نجاة عون صليبا عبر حسابها على “تويتر”: “ندعو كلّ النواب الذين يشاركونا هواجسنا من خطر الإتيان بمرشّحي المحاور، إلى النزول إلى البرلمان فورًا وبحكم القانون، والتصويت لرئيس يؤمن بمنطق الدولة، يعيد لبنان إلى الحضن العربي، ويفتح آفاق التفاوض مع المجتمع الدولي للسير بالحلول المطروحة من دون مواربة أو تأخير”.

وأضافت: “التعطيل ليس خيارنا، والتعطيل المضاد ليس بديلًا. لا تقعوا في فخّ السلطة. عودوا إلى البرلمان لنعمل ليلًا ونهارًا من دون كلل أو ملل للالتفاف حول اسم أو اسمين من خارج الاصطفافات والشروع إلى الحسم بحسب الآليات الديمقراطية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    يونيسف
    اليونيسف: لزيادة الاستثمار في التعليم.. والحفاظ على الطلاب في مدارسهم
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟
    وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس
    كلّاس لـ "عائلة كرة القدم": لتوخي التهدئة والحرص على شرف التنافس

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه