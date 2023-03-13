رسالة من صليبا إلى النّواب لتجنّب خطر الإتيان بـ "مرشّحي المحاور"

غرّدت النائبة نجاة عون صليبا عبر حسابها على “تويتر”: “ندعو كلّ النواب الذين يشاركونا هواجسنا من خطر الإتيان بمرشّحي المحاور، إلى النزول إلى البرلمان فورًا وبحكم القانون، والتصويت لرئيس يؤمن بمنطق الدولة، يعيد لبنان إلى الحضن العربي، ويفتح آفاق التفاوض مع المجتمع الدولي للسير بالحلول المطروحة من دون مواربة أو تأخير”.

وأضافت: “التعطيل ليس خيارنا، والتعطيل المضاد ليس بديلًا. لا تقعوا في فخّ السلطة. عودوا إلى البرلمان لنعمل ليلًا ونهارًا من دون كلل أو ملل للالتفاف حول اسم أو اسمين من خارج الاصطفافات والشروع إلى الحسم بحسب الآليات الديمقراطية”.

التعطيل ليس خيارنا، والتعطيل المضاد ليس بديلاً. لا تقعوا في فخ السلطة. عودوا الى البرلمان لنعمل ليلا ونهارا دون كلل او ملل للالتفاف حول اسم او اسمين من خارج الاصطفافات والشروع الى الحسم بحسب الآليات الديمقراطية.

#انتخبوا_رئيس — Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) March 13, 2023