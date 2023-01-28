رسالة من عبد اللهيان إلى حلفاء إيران في لبنان: "تدبّروا أمركم"!

نقلت أوساط واسعة الاطلاع معلومات تفيد بأنّ زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأخيرة إلى بيروت، عزّزت “مناخ التشدد” في مختلف الاتجاهات لدى محور الثامن من آذار، معتبرةً أنّ هذا المناخ سرعان ما انعكس على الملف الرئاسي من خلال الاندفاعة الواضحة التي أبداها “حزب الله” باتجاه محاولة انتخاب مرشحه الرئاسي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بنصاب “النصف زائداً واحداً” ولو من دون أن يحظى انتخابه بأي غطاء مسيحي وازن.

وأوضحت الأوساط نفسها لـ “نداء الوطن” أنّ عبد اللهيان، وفق المعلومات المتواترة، لم يطلب من قيادة “الحزب” أيّ أمر محدد ومباشر في ما يتصل بالملف الرئاسي أو أي ملف داخلي لبناني، لكنّه اكتفى بنقل رسالة إلى حلفاء طهران اللبنانيين مفادها “تدبّروا أمركم” بكثير من العناية في مواجهة الاستحقاقات المصيرية الداهمة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصاً وأنه عكس بوضوح نظرة إيرانية تشاؤمية حيال تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل المواجهة المفتوحة التي تخوضها طهران على كافة جبهاتها الداخلية والخارجية، لا سيما بعدما تدهورت علاقاتها مع الأوروبيين في الآونة الأخيرة.