الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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رسالة من قائد الجيش للعسكريّين: "أنحني أمام تضحياتكم"

منذ 13 دقيقة
قائد الجيش العماد جوزاف عون

قائد الجيش العماد جوزاف عون

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كتب قائد الجيش العماد جوزاف عون عبر حساب الجيش اللبناني على منصة “إكس”: نستقبل العام 2024 آملين أن يحمل معه الأمن والأمان والاستقرار لوطننا”.

وأضاف: “لعسكريينا الصامدين بوجه كل التحديات والمؤمنين بقسمهم: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات والحملات والتدخلات، غير آبهين بها، لأنّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء”.

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