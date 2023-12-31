رسالة من قائد الجيش للعسكريّين: "أنحني أمام تضحياتكم"

كتب قائد الجيش العماد جوزاف عون عبر حساب الجيش اللبناني على منصة “إكس”: نستقبل العام 2024 آملين أن يحمل معه الأمن والأمان والاستقرار لوطننا”.

وأضاف: “لعسكريينا الصامدين بوجه كل التحديات والمؤمنين بقسمهم: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات والحملات والتدخلات، غير آبهين بها، لأنّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء”.

قائد الجيش: نستقبل العام ٢٠٢٤ آملين أن يحمل معه الأمن والأمان والاستقرار لوطننا.

لعسكريينا الصامدين بوجه كل التحديات والمؤمنين بقسمهم: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات والحملات والتدخلات، غير آبهين بها، لأنّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/hNacxaUsr8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2023