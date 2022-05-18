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رسالة من ماكرون الى جنبلاط.. ماذا جاء فيها؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 2:34 مساءً
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تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكره فيها على تهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهذا نصها:

“لقد تلقّيت رسالتكم، وأود أن أشكركم بحرارة وأؤكد لكم أنني قرأتها باهتمام كبير.

لقد أظهر الفرنسيون من خلال تجديد ثقتهم بي، التزامهم باستعادة السيطرة على مصيرنا كأمّة وحياتنا كمواطنين، وهذه نقطة إنطلاق لعصر فرنسي وأوروبي ودولي جديد، وفقًا لقيمنا المتمثلة في التطور.

كما يمكنكم الاعتماد عليّ لمواصلة تطوير العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الفرنسي واللبناني، واللذين يرتبط مصيرهما بشكل مستمر من خلال أواصر التاريخ والعقل والروح والثقافة.

سيدي الرئيس، تفضلوا بقبول أنبل مشاعر الصداقة.
إيمانويل ماكرون”

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