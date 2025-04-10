رسامني: الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمتابعة دقيقة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أنّ “الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، ضمن تنسيق مستمر بين الجهات المختصة”.

وأوضح أنّ “زيارته الأخيرة للمرفأ كانت مقرّرة منذ أسبوعين، وقد تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلق بالوضع الأمني، ما دفعه إلى عقد اجتماع مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث أُكد له أن الأمور تحت السيطرة”.

في ما يتعلّق بالمسؤوليات داخل المرفأ، أشار رسامني إلى أنّ “الرقابة الأمنية على دخول الحاويات تقع ضمن صلاحيات الجمارك، تليها عمليات تفتيش إضافية تقوم بها مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي”.

ورداً على الاتهامات التي طاولت “حزب الله” بالسيطرة على المرفأ، وصف رسامني هذه الادعاءات” بالخطيرة والمفاجئة”، مستغرباً “إثارتها في هذا التوقيت بالذات”، ومؤكداً أنّ “جميع العاملين في المرفأ، من الإدارة إلى الأجهزة الأمنية، هم لبنانيون يعملون تحت سقف القانون، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق الأصول ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وكشف رسامني عن “خطة متكاملة قيد التنفيذ لتعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة شبيهة بتلك المستخدمة في مطار بيروت، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى دراسة إطار قانوني جديد لتحديث إدارة المرفأ”، مؤكداً أنه” يتابع تنفيذ هذه الخطة شخصياً”.

في سياق منفصل، أعرب رسامني عن” تفاؤله بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري لجهة ملف سلاح “حزب الله”، مشيراً إلى “التزام الحكومة بما أعلنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الشأن”.