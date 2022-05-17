رسمياً.. إليكم الـ128 نائباً في البرلمان الجديد

جملة مفاجآت حملتها الانتخابات النيابية، إذ خالفت كل التوقعات والإحصاءات التي سوقت لنتائج مسبقة طيلة الأشهر الماضية وحتى اللحظات الأخيرة من فرز الأصوات في كل قلم اقتراع ودائرة.

في هذا المجال، أعلن وزير الداخلية بسام المولوي نتائج الانتخابات لعام 2022، وأتت أسماء النواب الـ128 الفائزين في البرلمان على الشكل التالي:

-دائرة الشمال الاولى:

محمد يحيى

محمد سليمان

وليد البعريني

جيمي جبور

اسعد درغام

سجيع عطيه

احمد رستم

-دائرة الشمال الثانية:

أحمد الخير

عبد العزيز الصمد

جهاد الصمد

أشرف ريفي

طه ناجي

ايهاب مطر

عبد الكريم كباره

رامي فنج

الياس الخوري

فراس السلوم

جميل عبود

– دائرة الشمال الثالثة:

ميشال رينه معوض

طوني سليمان فرنجية

ميشال شوقي الدويهي

ستريدا جعجع

ويليم طوق

اديب عبد المسيح

فادي كرم

جورج عطاالله

غياث يزبك

جبران باسيل

-دائرة بيروت الاولى:

غسان حاصباني

نقولا صحناوي

نديم الجميّل

جان طالوزيان

بولا يعقوبيان

آغوب ترزيان

جهاد بقردوني

سينتيا زرازير

– دائرة بيروت الثانية:

امين شري

ابراهيم منيمنة

فؤاد مخزومي

عدنان طرابلسي

وضاح الصادق

ملحم خلف

عماد الحوت

فيصل الصايغ

ادغار طرابلسي

محمد خواجة

نبيل بدر

– دائرة جبل لبنان الاولى:

زياد الحواط

رائد برو

ندى البساني

نعمة افرام

شوقي الدكاش

فريد هيكل الخازن

سليم الصايغ

سيمون أبي رميا

– دائرة جبل لبنان الثانية:

ملحم الرياشي

سامي الجميل

الياس حنكش

ابراهيم كنعان

ميشال المر

هاغوب بقرادونيان

الياس بو صعب

رازي الحاج

– دائرة جبل لبنان الثالثة:

بيار بو عاصي

هادي أبو الحسن

ألان عون

كميل شمعون

فادي علامة

علي عمار

– دائرة جبل لبنان الرابعة:

تيمور جنبلاط

مروان حمادة

بلال عبدالله

جورج عدوان

نجاة خطار عون

حليمة القعقور

فريد البستاني

أكرم شهيب

مارك ضو

راجي السعد

نزيه متى

سيزار أبي خليل

غسان عطالله

– دائرة البقاع الاولى:

ميشال ضاهر

جورج عقيص

الياس اسطفان

بلال الحشيمي

سليم عون

رامي ابو حمدان

جورج بوشيكيان

– دائرة البقاع الثانية :

قبلان قبلان

وائل ابو فاعور

حسن مراد

ياسين ياسين

شربل مارون

غسان سكاف

– دائرة البقاع الثالثة:

حسين الحاج حسن

غازي زعيتر

إيهاب حمادة

ابراهيم الموسوي

أنطوان حبشي

جميل السيد

ملحم محمد الحجيري

سامر التوم

– دائرة الجنوب الأولى:

غادة أيوب

عبد الرحمن البزري

أسامة سعد

سعيد الاسمر

شربل مسعد.

– دائرة الجنوب الثانية:

نبيه بري

حسن عزالدين

علي خريس

عناية عزالدين

علي عسيران

ميشال موسى

حسين جشي.

– دائرة الجنوب الثالثة:

الياس جراده

فراس حمدان

محمد رعد

حسن فضل الله

علي فياض

علي حسن خليل

أشرف بيضون

أيوب حميد

هاني قبيسي

ناصر جابر

قاسم هاشم.