رسمياً.. لبنان والأردن يوقعان إتفاق استجرار الطاقة عبر سوريا

وقّع صباح اليوم الأربعاء لبنان والأردن اتفاق استجرار الطاقة عبر سوريا. وقال وزير الطاقة وليد فياض إن “الشعب اللبناني بحاجة الى كل ساعة كهرباء وسنؤمّن حوالى 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وبمشاركة وبمؤازرة سوريا وهذا ما يكرّس العمل العربي المشترك”.

وأضاف: “موضوع التمويل نعمل عليه مع البنك الدولي ونتوقّع أن تصبح الاتفاقية حيّز التنفيذ خلال شهرين”.

بدوره، لقت وزير الطاقة الأردني إلى أننا “مسرورين في وجودنا في بيروت وهذه لحظة تاريخية ونوقّع عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا ونحن نعزّز أواصر العلاقة بين دولنا وهذه الخطوة تأتي في ظروف صعبة يواجهها لبنان وملتزمون بالتعاون في ما بيننا لمصلحة الجميع”.

ورأى أن أي تعاون بين الدول العربية هو في مصلحتها كلها وهناك توجيهات من الملك الأردني للوقوف إلى جانب الأشقاء.

من جهته، أوضح وزير الطاقة السوري أن سوريا تدعم كل مراحل التعاون العربي والأعمال أنجزت في وقت قياسيّ وجاهزون حالياً للربط الكهربائي وهذه بداية تطوير التعاون العربي – العربي واليوم يتم توقيع اتفاقية الشراء والعبور.