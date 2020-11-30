رسميّاً… تأجيل الجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود

كشفت معلومات صحفية عن تأجيل جلسة مفاوضات الترسيم التي كانت مقررة الاربعاء في الناقورة.

وبحسب المعلومات فإن لبنان تبلغ رسمياً ان رئيس الوفد الاميركي المفاوض جون دو روشيه سيحضر الى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين.

وكانت أشارت معلومات الـ”mtv” الى أنّ تشاوراً ثنائيّاً سيحصل بين الجانبين الأميركي واللبناني، من دون حضور الوفد الإسرائيلي، مع ترجيح أن يحصل تشاورٌ مماثل بين الأميركيّين والإسرائيليّين.

ولم يُعرف، حتى الآن، سبب تأجيل هذه الجولة الى أجلٍ غير مسمّى، علماً أنّ تبايناً واضحاً في وجهتَي النظر اللبنانيّة والإسرائيليّة برز في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انطلقت في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي.

وتتعلّق المفاوضات بمساحة بحريّة تمتدّ على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنّها استندت الى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان اليوم بمساحة إضافيّة تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل “كاريش”، وهو ما ترفضه إسرائيل التي كانت ذكرت وسائل إعلام فيها أنّ المفاوضات مهدّدة بالفشل نتيجة الموقف اللبناني.