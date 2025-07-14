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رشقات رشاشة استهدفت أطراف عيتا الشعب

منذ يوم واحد
غارة إسرائيلية على عيتا الشعب في جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على عيتا الشعب في جنوب لبنان

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن حامية موقع الراهب الاسرائيلي، عمدت الى اطلاق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة عيتا الشعب.

كما استهدف الموقع المستحدث في جبل بلاط اطراف رامية بالرصاص.

وبالعودة إلى مستجدات الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي توماس باراك، فقد أوضح الأخير، أن تعليقاته حول سوريا “لا تشكل تهديداً”، بعد تصريحات أثارت حالة من الجدل قال فيها إن لبنان “قد يواجه تهديداً وجودياً”.

وكتب باراك على حسابه في منصة إكس، السبت: “تعليقاتي أمس كانت تمدح التقدم المذهل الذي حققته ​سوريا​، ولم تكن تهديدًا ل​لبنان​”.

وأضاف باراك: “لقد لاحظت حقيقة أن سوريا تتحرك بسرعة الضوء لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع الرئيس دونالد ترامب للعقوبات: استثمارات من تركيا والخليج، وتواصل دبلوماسي مع دول الجوار، ورؤية واضحة للمستقبل.”

وقال: “يمكنني أن أؤكد أن قادة سوريا يريدون فقط التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك العلاقة بين جارين متساويين وسيدين ينعمون بالسلام والازدهار”.

أتت تلك التدوينة بعد تصريحات أدلى بها باراك في حوار مع صحيفة “ذا ناشيونال”، قال خلالها إن “لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً”، وقد يعود إلى “بلاد الشام” مجدداً، مع عودة حضور سوريا إلى الساحة الدولية.

ودعا باراك لبنان إلى سرعة معالجة ملف سلاح حزب الله.

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