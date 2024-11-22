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رصد توغل إسرائيلي في دير ميماس.. إليكم التفاصيل

منذ 14 دقيقة
دير ميماس

دير ميماس

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأنّ الطيران الاسرائيلي أغار على المدينة الصناعية في محيط المساكن الشعبية وعلى برج الشمالي والمنطقة الواقعة بين بلدتي صربا وعين قانا وعلى قلب مدينة صور وتحديدًا مبنى الدلباني في شارع قرطاج والذي كان أنذر من العدو، ونفذ غارة عنيفة على حوش صور.

وأفادت “الوكالة الوطنية” برصد توغل للجيش الاسرائيلي داخل بلدة دير ميماس ومنطقة هورا وبالقرب من محطة مرقص. وتحلق “درون” فوق البلدة تطلب من المواطنين عدم الخروج من منازلهم.

كما أشارت إلى أنّ الطيران الحربي شن غارة على المنطقة بين بلدتي شوكين وزبدين في النبطية، وأن العدوان على بلدة دير الزهراني ليلاً أدى الى سقوط شهيد بعدما أغارت الطائرات على منزل من آل روماني في حي كرم البدوية في البلدة.

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