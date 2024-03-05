رغم الأزمة.. لبنان في مرتبة متقدمة جداً في احتياطي الذهب

حلّ لبنان في المرتبة الـ19 في العالم والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجهة احتياطاته من الذهب والتي وصلت إلى 286.83 طناً في العام 2023، وذلك بحسب مجلس الذهب العالمي.

واستناداً إلى تقرير مجلس الذهب العالمي الذي جاء تحت عنوان «أنماط الطلب على الذهب» عن العام 2023، فقد بلغ الطلب على الذهب 4،898.8 طناً خلال العام 2023 وهو أعلى مستوى تاريخي له، مقارنةً مع 4،751.9 طناً خلال العام 2022. إنّما عند استثناء الطلب على الذهب والمخزون في نقاط البيع، يتبيّن حينها أنّ الطلب على الذهب قد تراجع خلال العام 2023 إلى 4،448.4 طناً مقابل 4،699.0 طناً خلال العام 2022. وأضاف التقرير أنّ طلبات المصارف المركزيّة، والتي تُعدّ كمحرّك رئيسي للذهب خلال الأعوام السابقة، قد تخطّت عتبة الـ1،000 طن للعام الثاني على التوالي.

وفي التفاصيل، فقد بلغت مشتريات المصارف المركزيّة للذهب 1،037.4 طناً في العام 2023 مقارنةً بـ1،081.9 طناً في العام 2022. وبحسب التقرير، فقد ثابرت المصارف المركزيّة بعمليّات شراء الذهب منذ العام 2010 والتي تخطّى مجموعها الـ7،800 طن لغاية العام 2023، مع العلم أنّ أكثر من 25% من هذه المشتريات تمّت خلال الأعوام 2022 و2023.

من منظارٍ آخر، فقد قدّم مجلس الذهب العالمي لائحة احتياطات الذهب لمئة بلد كما في نهاية العام 2023، حيث تصدّرت الولايات المتّحدة اللائحة، إذ وصل احتياطها من الذهب إلى 8،133.46 طناً (69.89% من احتياطي المصرف المركزي في الولايات المتّحدة)، تلتها ألمانيا (3،352.65 طناً؛ 69.06% من احتياطي المصرف المركزي) وصندوق النقد الدولي (2،814.04 طناً) وإيطاليا (2،451.84 طناً؛ 65.89% من احتياطي المصرف المركزي) وفرنسا (2،436.97 طناً؛ 67.28% من احتياطي المصرف المركزي).

أمّا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أتت المملكة العربيّة السعوديّة في المركز الأوّل إقليميّاً والـ16 عالميّاً، حيث وصل احتياطها من الذهب إلى 323.07 طناً (4.24% من احتياطي المصرف المركزي)، تبعها لبنان والذي احتل المركز 19 عالميّاً ووصل احتياطه من الذهب إلى 286.83 طناً ما يشكّل 54.45% من احتياطات المصرف المركزي والجزائر في المرتبة الثالثة في المنطقة والمرتبة 25 في العالم (احتياطي ذهب: 173.56 طناً؛ 14.26% من احتياطي المصرف المركزي). من ناحيةٍ أخرى، أتت عمان في المرتبة الـ15 إقليميّاً والـ90 عالميّاً لناحية احتياطاتها من الذهب (1.88 طن؛ 0.62% من احتياطي المصرف المركزي) تبعتها اليمن (المركز العالمي: 92؛ 1.56 طناً؛ 8.75% من احتياطي المصرف المركزي) وموريتانيا (المركز العالمي: 97؛ 1.02 طن؛ 3.05% من احتياطي المصرف المركزي.