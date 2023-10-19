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رغم المشهد السوداوي.. بلدة دوما اللبنانيّة على خارطة السياحة العالمية

منذ دقيقتين
بلدة دوما

بلدة دوما

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أشار المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في بيان، إلى أنّه على “الرغم من المشهد السوداوي والمقلق الذي يمر به لبنان والمنطقة، بارقة أمل تعزز مكانة لبنان سياحيًا واقتصاديًا، حيث فازت بلدة دوما اللبنانية في قضاء البترون بلقب إحدى أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023”.

وكانت وزارة السياحة قد رشحت بلدة دوما إلى جانب 260 بلدة ترشحت من حول العالم. وقد تم تسمية القرى الفائزة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في سمرقند في أوزبكستان.

وختم البيان: “إنجاز جديد في السجل السياحي للبنان، بلدة دوما التي تملك تاريخًا عريقًا وتراثًا ثقافيًا ومعماريًا مميزًا، على خارطة السياحة العالمية”.

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