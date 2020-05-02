رغم النفي.. صحيفة سعودية تقول إن الحريري التقى مسؤولاً بميليشيا حزب الله

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، التقى مسؤولاً رفيعاً بميليشيا حزب الله، رغم أن مكتب الحريري أصدر بيانا نفى فيه هذا اللقاء.

ونقلت عكاظ عن مصادر خاصة قولها إن “الحريري التقى المعاون السياسي للأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، حسين خليل، على مائدة إفطار بحضور مستشاره غطاس خوري”.

وأفادت المصادر بأن رئيس حكومة لبنانية سابق أبدى امتعاضه من عقد هذا اللقاء، خصوصاً أن الحريري لم يبلغ رؤساء الحكومات السابقين عن هذا اللقاء خلال الاجتماع الذي جمعهم في بيت الوسط، ويتجه رئيس الحكومة المذكور إلى مقاطعة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين.

من جهة أخرى، قال بيان صادر عن مكتب الحريري إن “هذا اللقاء المزعوم لم يحصل، والأيام لن تكشف شيئاً سوى سعة خيال من يطلق مثل هذه الأخبار”.

بدوره، نفى مستشار الحريري، الوزير السابق، غطاس خوري، عبر تغريدة على “تويتر” أن يكون مكلفاً بأي اتصالات بين الحريري وميليشيا حزب الله، وأعاد نشر خبر صحيفة عكاظ معلقا بالقول: “لم أشارك بأي إفطار مزعوم! ولست مكلفا بأي اتصالات مع حزب الله. كان يكفيكم السؤال قبل النشر لتفادي نشر معلومات خاطئة”.

وكان الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، أعلن في 4 نوفمبر 2017 استقالته من رئاسة حكومة لبنان عندما كان في المملكة العربية السعودية، وبعد أيام من ذلك توجه سعد الحريري إلى باريس بمسعى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال حينها إن الفضل لدبلوماسية بلاده في حل تلك الأزمة.