رغم انحسار المنخفض الجوي في لبنان.. عليكم الحذر من هذا الأمر!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية.

ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن1900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية. ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر .

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي على الجبال وفي الداخل وتستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، ومن المحتمل هطول بعض الأمطار المحلية الخفيفة خلال الفترة المسائية شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 12 درجة، في الداخل من 6 إلى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 50 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل و سيء إجمالا على الجبال بسبب الضباب الكثيف و غزارة الأمطار أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة .

-الضغط الجوي: 767ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،41

-ساعة غروب الشمس: 16،51