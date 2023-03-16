رغم انخفاضها عالميًا.. أسعار المحروقات في لبنان تُحلّق مع "الدولار"!

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 37000 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 37000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 34000 ليرة لبنانية والغاز 24000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1889.000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 1934.000 ل.ل.

المازوت: 1792.000 ل.ل.

الغاز: 1272.000 ل.ل.

إلى ذلك، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، عبر “تويتر”، إلى أننا “يجب أن نشهد تراجعًا في أسعار المحروقات في لبنان نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميًا ($ 8 خلال أسبوع) بسبب الركود الاقتصادي الدولي، وأزمة المصارف في أميركا وأوروبا وتراجع الطلب العالمي على المشتقات المكررة”.