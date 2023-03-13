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رغم قرار النقابة بالإضراب.. مدارس خاصّة تُعلن فتح أبوابها غدًا

منذ 10 دقائق
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أعلن أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ”الجديد”، “أنّنا لن نلتزم بالإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة”.

وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، قد أعلن الإضراب في المدارس الخاصة ابتداءً من يوم غد.

كما أكدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، في بيان، عجز المعلمين عن الوصول إلى مدارسهم يوم غد الثلاثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣ في جميع المدارس الخاصة في لبنان والإضراب، بعدما أصبح سعر صرف الدولار على مشارف المئة ألف، وبعدما أصبح سعر صفيحة البنزين على مشارف المليوني ليرة، محذّرين بالقانون من تبعات الضعط على المعلمين في بعض المدارس، على أن يجتمع المجلس التنفيذي لتقييم الوضع بعد ظهر الثلاثاء، واتخاذ الموقف التصعيدي المناسب، مع العلم أننا نتجه إلى الأسوأ في حال استمرار تجاهل مطالبنا من الدولة واتحاد المؤسسات الخاصة الذي نأمل أن يكون على مستوى الكارثة التي تحل بالوطن والمعلمين.

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