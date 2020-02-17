رفضاً للتمثال جنوباً.. «تويتر» يشتعل: « #لبنان_أكبر_من_سليمانكم »!

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أثار التمثال الذي رُفع اليوم لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الجنوب اللبناني (مارون الراس) سخطاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

إذ يرفض عدد كبير من الناشطين ما حصل ويعتبره خرقاً واضحاً لمبدأ “النأي بالنفس”, ويفتح مجالاً إضافياً لعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي وإدخاله في مشاكل وأزمات لا ناقة له فيها ولا جمل، وسط الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي تلتف على رقاب اللبنانيين.

إذ تصدّر هاشتاغ: “لبنان أكبر من سليمانكم”موقع “تويتر” وبرزت التغريدات التالية:

سؤال جدي،،هل #رئيس_الجمهورية و #رئيس_مجلس_النواب و #رئيس_الحكومة معن خبر باقامة تمثال لسليماني بالجنوب اللبناني او ما معن خبر؟ حدا مثلا سألن ، خبرن او استشارن، او حتى طلب اذنن؟؟ او مش ضروري سايبة سايبة #لبنان_اكبر_من_سليمانكم #لبنان_ينتفض#كلن_يعني_كلن — Andre Dagher (@AndreDagher1) February 16, 2020

#لبنان_اكبر_من_سليمانكم

حزب الله لايعرفون سوا الارهاب pic.twitter.com/jAM7WqBA3u — فارس بلا جواد (@fares28571887) February 16, 2020