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رفضاً للتمثال جنوباً.. «تويتر» يشتعل: « #لبنان_أكبر_من_سليمانكم »!

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أثار التمثال الذي رُفع اليوم لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في الجنوب اللبناني (مارون الراس) سخطاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

إذ يرفض عدد كبير من الناشطين ما حصل ويعتبره خرقاً واضحاً لمبدأ “النأي بالنفس”, ويفتح مجالاً إضافياً لعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي وإدخاله في مشاكل وأزمات لا ناقة له فيها ولا جمل، وسط الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي تلتف على رقاب اللبنانيين.

إذ تصدّر هاشتاغ: “لبنان أكبر من سليمانكم”موقع “تويتر” وبرزت التغريدات التالية:

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