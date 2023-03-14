رفضًا لتفلّت الدولار.. تحرّك احتجاجيّ في صيدا

أعاد سائقو شاحنات وباصات، فتح الطريق عند الواجهة البحرية لمدينة صيدا بعدما قطعوها بحافلاتهم لبعض الوقت، احتجاجًا على أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعًا غير مسبوق مع تحليق الدولار إلى الـ100 ألف ليرة، واستكملوا تحركهم الاحتجاجي إلى جانب الطريق إفساحًا في المجال لعودة حركة السير أمام المواطنين.

وطالبوا خلال وقفتهم “جميع المواطنين بالنزول إلى الشارع رفضًا لتفلّت الدولار واستحكامه بكل مفاصل حياتهم المعيشية والاقتصادية والصحية من دون تحريك ساكن من الممسكين بزمام مؤسسات الدولة وقطاعاتها”، محذرين من “استمرار هذا الواقع من دون وضع حلول إنقاذية سريعة تفرمل مكابح انفجار الأزمات أكثر فأكثر”.