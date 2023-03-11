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رفضٌ نقابيّ لقرار وزير الإقتصاد بشأن الخبز... إليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
الخبز

الخبز

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أقيم لقاء نقابي في الشمال أكد فيه المجتمعون رفضهم لقرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام القاضي بتحديد حجم رغيف الخبز بـ 35 سنتمترا نظرا لعدم قدرة الافران الصغيرة في طرابلس على إنتاج مثل هذا الرغيف، وذلك بدعوة من نقابة اصحاب الافران واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال ونقابة عمال الافران.

وأشار نقيب أصحاب الافران طارق المير الى أن “القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والذي يحدد سعر ربطة الخبز في غير محله ولا قدرة في معظم أفران طرابلس على تنفيذه”، مضيفا “نحن لا نمانع زيادة سعر ربطة الخبز فقد ارتفع سعر الصرف بشكل اضافي ملزم، ولكن طالعنا معالي الوزير بقرار يحدد حجم الرغيف بـ 35 سم، ونحن عندنا مشكلة أمام هذا الأمر، فهناك أفران صغيرة لا تقدر على إنتاج رغيف بهذا القياس، واليوم الخبز بحجم صغير يخص المطاعم وافران الصفيحة ويطلبه عدد كبير من الناس، ومن الصعوبة بمكان ان نلبي ذلك، نحن اعترضنا على ذلك وبالطبع ننتظر قرارا جديدا من معالي الوزير”.

وردا على سؤال، لفت المير إلى أن “الطحين متوفر، ولا أزمة راهنا، وما نعالجه اليوم هو قدرة الافران على إنتاج رغيف بحجم صغير والقرار يهدد وجودها وعملها. وتحركنا يلتزم بالوزن طبعا فلا مشكلة في ذلك”.

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