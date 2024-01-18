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رقعة الحرب تتسع جنوباً.. والطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف عيترون

منذ 7 دقائق
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة ‎العديسة، واخرى على بلدة رب ثلاثين قضاء مرجعيون في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية العدو حي الزيتون عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة ميس الجبل، وخلة الخشب عند الأطراف الغربية، ومنطقة مسحب الخاروف عند الأطراف الشمالية للبلدة.

كما سقطت ثلاث قذائف مدفعية قرب قلعة دوبيه بين بلدتي شقرا وميس الجبل.

وفي موازاة ذلك، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية الا ربع من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث نفذ غارة مستهدفة محلة سمخيا في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل بصاروخين جو- ارض .

وتعرضت اطراف بلدة مروحين وجبل بلاط واطراف بلدتي يارين والضهيرة لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعرض وادي حامول -الناقورة لقصف معاد.

كذلك استهدفت مدفعية العدو اطراف حولا بعدد من القذائف، وقد طال القصف اطراف البلدة منطقة خلة بيناس ووادي السلوقي.

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