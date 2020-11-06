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رقم قياسي جديد لـ”كورونا” في لبنان… عدد الإصابات تخطى الألفين

منذ 8 دقائق
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2142 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 91328.

وجاء في التقرير:

تقرير وزارة الصحة

تقرير وزارة الصحة

واليوم اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن انه “عممنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة وباء الكورونا مما يتطلب تعاطيا جديا وبناء من حاكمية مصرف لبنان” واضاف “قرار الاقفال العام جريء ويستوجب تعاطيا جديا من كل الأطراف وبحثنا في الإقتراحات التي يمكن أن تدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي”.
كما غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي عبر تويتر قائلاً: “يتسارع العداد. تخطت حالات الكورونا عتبة الالفين حالة خلال ٢٤ ساعة الماضية. تتأخر الوفيات الناتجة عن هذه الاصابات مدة ٣-٤ أسابيع، وتؤدي اصابة واحدة من كل ١٢٥ اصابة في Flag of Lebanon إلى الوفاة. يرتفع الرقم الى واحد من كل عشرة اصابات عند المتقدمين في السن. ارقام، لكن خلفها يكمن اهل واصحاب.”

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