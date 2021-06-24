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رقم قياسي جديد للدولار في السوق السوداء!

24 - يونيو - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، “15540 ليرة لبنانية للشراء – 15590” ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

يكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة، ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

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