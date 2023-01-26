رقم قياسي لدولار السوق السوداء!

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، بالتّحليق مُسجّلاً أرقاماً قياسيّة جديدة.

وسجّل سعر الدولار في سوق الصرّافين، ليرة 58500 للشراء، و59000 ليرة للمبيع.

وأصدر مصرف لبنان سابقاً قرارين عدّل بموجبهما التعميم رقم 151 والتعميم رقم 158، برفع سعر صرف الدولار الواحد للحسابات المصرفية من 8 آلاف إلى 15 ألف ليرة.

وطلب في تعميم ثالث عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، إلا من أموال جديدة محوّلة من الخارج. وتسري التعاميم الثلاثة ابتداءً من مطلع فبراير/شباط المقبل.