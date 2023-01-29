روابط التعليم الرسمي تدعو ميقاتي إلى تنفيذ وعده.. والعام الدراسيّ معلّق!

أكدت روابط التعليم الرسمي استمرار الإضراب حتى مساء الأحد ٢٠٢٣/٢/٥/، ودعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الوفاء بوعده الذي قطعه منذ أسبوعين، مطالبة إياه بعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث وإقرار مطالب الأساتذة والمعلمين.

كما توجهت الرواط إلى ميقاتي بالقول: “أنت وعدت خلال أسبوع ووعد الحر دين، وها قد مضى أسبوعان ولم تفِ بوعدك، نذكرك أن التعليم الرسمي في خطر إن كنت تعلم، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم”.

وتوجهت الروابط إلى الطلاب والأهل بالقول: “يجب أن يتفهم طلابنا والأهل الأسباب التي دفعتنا لنكون خارج المدرسة، بعد أن سحقنا ارتفاع الدولار والغلاء جميعنا، ولا تخشوا ضياع العام الدراسي لأننا سنكون أوفياء بإعطاء كامل المناهج المقررة فور العودة وتحقيق مطالبنا”.

وطالبت الروابط وزير التربية بتعليق العام الدراسي إلى حين انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإصدار القرارات اللازمة التي تحقق مطالب المعلمين وتسمح بالعودة الى المدارس، وأعلنت تأجيل الاعتصام المقرر غدًا الأثنين في إقليم الخروب إلى موعد يحدد لاحقًا.