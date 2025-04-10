الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!

منذ 5 دقائق
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

صدر عن روابط التعليم الرسمي بيانٌ جاء فيه، “يومًا بعد يوم تشتد الأزمة المعيشية على الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين) ولم يعد بمقدورهم الاستمرار في الحضور والقيام بواجباتهم في ظلّ التباطؤ والتأخير في صرف حقوقهم، مع العلم أنّ المرسوم الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء ما زال حبرًا على ورق ولم يأخذ طريقه إلى التنفيذ”.

وأضاف، “لقد سبق أن التقت روابط التعليم مع معالي وزيرة التربية والتعليم العالي وقد تعهّدت بأن تصرف المستحقات وفروقات الرواتب والمثابرة (للملاك) وأجر الساعة على السعر الجديد (للمتعاقدين) حسب ما ورد في المرسوم على أن تُدفع قبل عطلة عيد الفصح، وتأكيداً على ذلك، صدر عن الوزارة بيان لضمان التزامها بالدفع، وكان التقدير أن يصدر المرسوم يوم الخميس ١٠ نيسان وبعدها ستكون الحاجة مدة أسبوع لتصفية المستحقات وصرفها”.

وتابع البيان، “إنّنا ندرك تمامًا أنّ إعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم لا يكون الا بسلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، تعيد القيمة الشرائية للرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ومع ذلك فقد انتظرنا يوم الخميس بفارغ الصبر وكنّا نأمل صدور المرسوم (رغم تحفظنا على بعض موادّه)، إلا أنّ ذلك لم يحصل”.

وأشار إلى أنه “إنّنا في الروابط نعلم جيداً أنّ المطر يأتي بعد الغيم، وعلى قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فطالما أنه لم يُنشر المرسوم يعني انه لن تُدفع المستحقات في التاريخ الذي حدّدته الوزيرة أي قبل عيد الفصح، بل هناك استحالة للوفاء بالوعد”.

وختم البيان، “لذلك تدعو الروابط جميع الأساتذة والمعلمين على مختلف مسمياتهم في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية ودور المعلمين والمركز التربوي والمناطق التربوية والملحقين في وزارة التربية إلى الإضراب والإمتناع عن العمل بعد التوقيع في مراكزهم وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 2025/4/11 إلى حين دفع المستحقات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جو عيسى الخوري
    وزير الصناعة: على الحكومة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي
    نقيب الصيادلة جو سلوم
    جو سلوم يعلن رفع معاش الصيادلة المتقاعدين
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    زيارة سلام إلى سوريا "عمليّة".. وهذا المتوقّع منها

    الأكثر قراءة

    الضمان الاجتماعي
    الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
    وفيق صفا
    وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
    مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
    تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح