الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روج مخدرات ليلاً.. قوى الأمن تلقي القبض على مطلوب

منذ 34 دقيقة
سجن - تعبيرية

سجن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدّرات، وبعد توفر معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة في شارع مار مخايل – محلّة النّهر، ومحيطها، على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده وتوقيفه بتاريخ 06-05-2025 في المحلّة المذكورة، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام 1996، لبناني).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:
7 طبات تحتوي على مادة الكوكايين.
مبلغ ماليّ وقدره /740/ دولارًا أميركيًّا.
مسدّس حربيّ بداخله ممشط يحتوي على /10/ طلقات صالحة للاستعمال حيث أودع والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    وليد جنبلاط
    وزير الثقافة التقى جنبلاط.. إليكم التفاصيل
    استقبال القادمين على متن الطائرة الاماراتية
    السفير اللبناني في الإمارات: أهلاً بكم في بيروت
    المدارس
    نقابة المعلمين: لضرورة إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها

    الأكثر قراءة

    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
    بشار الأسد وزوجته
    سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء