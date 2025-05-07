روج مخدرات ليلاً.. قوى الأمن تلقي القبض على مطلوب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدّرات، وبعد توفر معطيات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة في شارع مار مخايل – محلّة النّهر، ومحيطها، على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده وتوقيفه بتاريخ 06-05-2025 في المحلّة المذكورة، ويدعى: ح. ق. (مواليد عام 1996، لبناني).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:

7 طبات تحتوي على مادة الكوكايين.

مبلغ ماليّ وقدره /740/ دولارًا أميركيًّا.

مسدّس حربيّ بداخله ممشط يحتوي على /10/ طلقات صالحة للاستعمال حيث أودع والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.