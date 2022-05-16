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روسيا ترحب بالانتخابات اللبنانية وتعتبرها حدثاً مهماً

16 - مايو - 2022
علم روسيا ولبنان

علم روسيا ولبنان

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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ترحيبها بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، معيدة التأكيد على موقفها الداعم لسيادة هذا البلد وسلامة أراضيه والتزامها بتطوير العلاقات الودية معه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان لها، إننا “نرحب بالانتخابات النيابية في الجمهورية اللبنانية، ونعتبرها حدثاً سياسياً محلياً مهما لضمان الأداء المستقر والفعال لمؤسسات سلطة الدولة في هذا البلد”.

وأضافت: “نتوقع أن تواصل القوى الاجتماعية والسياسية اللبنانية الرائدة عملها لحل القضايا الصعبة على المستوى الوطنية على أساس الحوار البناء والاحترام المتبادل وتوازن المصالح المشروعة”.

وأشارت إلى أن مراقبين أجانب بمن فيهم وفد روسي تابعوا هذه الانتخابات، لافتة إلى أنه لم تكن هناك انتهاكات وحوادث خطيرة خلال التصويت.

وتابعت: “نعيد التأكيد على موقفنا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه مع لبنان”.​

المصدر: روسيا اليوم

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