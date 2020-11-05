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روكز يدعو لإقفال البلد بشكل تام وكامل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 9:03 صباحًا
شامل روكز

العميد شامل روكز

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غرّد النائب شامل روكز على حسابه عبر “تويتر” قائلًا: “ارقام الاصابات بكورونا تزداد والواقع الطبي ينهار: عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب والاصابات تضرب الطاقم الطبي والتمريضي.” مطالبًا “باتخاذ القرار بإقفال البلد بشكل تام وكامل لمدة ٤ أسابيع فوراً، مع آلية صارمة لتنفيذ القرار!”

وأعلن ان “الحسرة على دولة تفتقد سياسة اقتصادية اجتماعية انقاذية يكمن تطبيقها في حالات طوارئ كهذه! لا اجراءات داعمة للعائلات الاكثر فقراً وخطوات تعوض على المؤسسات المتضررة من الوضع المأساوي!”

وتمنى من الحكومة اتخاذ القرار العاجل والاجراءات الانقاذية اللازمة “والا فإن الكارثة الصحية قادمة”.

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