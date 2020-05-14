روكز يصوب على التيار: أكثر من 40 مليار دولار كلفة كهرباء لم تصلنا وصرفت بصورة غير شرعية

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توجه صهر الرئيس ميشال عون والنائب في البرلمان شامل روكز، الى المسؤولين بالقول:”كنتم جميعاً تعلمون انّ الدولة على شفير الانهيار، ويبدو انّ كل واحد منكم كان يجد في انهيارها صفعة لخصومه وانتقاماً وثأراً له”.

وشدد النائب روكز خلال مؤتمر صحافي على أن “في القانون، ثمة جرائم تسقط عقوبتها بمرور الزمن ولكن، ثمة جرائم لا تُغتَفر، ولا يمكن المسامحة عليها، وعلى رأسها، تلك التي ترتكب بحقّ الوطن”.

ولفت الى أن “الأساس يكون بالجواب على سؤال واحد: كيف ستُفتح ملفات الفساد وتستكمل بعيداً عن المحميات السياسية والطائفية؟”.

وأضاف، “نحن شعب نقف مذلولين أمام شبابيك المصارف لنتسوَّل أموالنا الخاصة بالتقنين المهين، بعدما سُرقت منا مئات آلاف الدولارات في كلّ صفقة، وكلّ مناقصة، وكلّ التزام”.

ولفت الى “أننا شعب دفع أكثر من 40 مليار دولار كلفة طاقة كهربائية لم تصلنا وصرفت بصورة غير شرعية”.

وتابع، “هناك أكثر من 3 أسعار للدولار في السوق والـ”هيركات” يمارس بشكل غير مباشر”.

وشدد على أن “30 سنة طالت فيها فترة السماح حتّى يوم 17 تشرين واليوم إختلف الوضع وكُشفت الاوراق وأصبحت الثورة واقعاً مستجدّاً”.

وأكد أن “الثورة يجب أن تبدأ على أنفسنا، نحن الذين جدَّدنا لطاقم أنزف ما تبقّى من الوطن”.

وقال:”الثورة الأهم هي الثورة على كلّ النظام القائم على المحاصصة والزبائنية والطائفية، القائم على “حقوق المسيحيين” و”حقوق المسلمين”، والنظام القائم ما عاد صالحاً”.

وشدد على أن “الشعب جاع، وعندما تفرغ الجيوب والبطون ويعجز الأب والأم عن اطعام أولادهم، تصبح الثورة والانقلاب والتمرد سبل استرداد الكرامة الوحيدة”.

وأضاف، “نذكر بقول جون كينيدي: “من يجعل الثورة السلمية مستحيلة، يجعل الثورة العنيفة حتمية”.

وتوجه الى “الشعب اللبناني العزيز” بالقول: “التمرد وعدم الانصياع هو عماد الحرية الحقيقي، أما الطاعة فهي الأساس للعبيد”، مؤكدًا أن “الاصلاح ليس مصطلحاً بل هو فعلٌ وممارسة وهو تأسيس نظام عادل وبناء شبكة أمان إجتماعي وتأمين أبسط حقوق المواطنين”.

ودعا روكز الى “عدم إلقاء المسؤولية على المصارف”، مشيراً الى أن “هناك مؤامرة والمطلوب من الناس الوعي”.

وقال:” أدعو الى ثورة لتحرير المؤسسات في الدولة والاقتصاد وإتكالنا على الضباط والقضاة للحفاظ على المؤسسات”، مؤكداً: “استعدوا فالثورة آتية لا محال “.

وتعليقًا على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، شدد روكز على أن “كل ما قاله هو كلام سياسي وكنت اتمنى أن يكون القضاء من أكثر المؤسسات المحترمة”.