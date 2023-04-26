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رومانيا تسلم "علي بزي" أحد ممولي حزب الله إلى واشنطن

منذ 35 دقيقة
علي محمد بزي المتهم بتمويل حزب الله

علي محمد بزي المتهم بتمويل حزب الله

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قال ممثلو ادعاء إن رومانيا سلمت للولايات المتحدة شخصا يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه واشنطن بتمويل حزب الله وواجه اليوم الأربعاء اتهامات بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال أمام محكمة بروكلين الاتحادية.

وألقي القبض علي محمد بزي الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى حزب الله، في فبراير شباط لاتهامه ببيع عقارات يملكها في ميشيجان سرا وتحويل الأموال إلى الخارج في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.

وسلمت رومانيا بزي أمس الثلاثاء. ودفع بزي بأنه غير مذنب في جلسة استماع اليوم الأربعاء أمام القاضية بيجي كو، وفقا لمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين. وصدر أمر باحتجازه إلى حين المحاكمة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بزي (58 عاما) في 2018 استنادا على صلته المزعومة بجماعة حزب الله التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

ولم يرد محامو بزي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكان ممثلو الادعاء في بروكلين قد وجهوا اتهامات الأسبوع الماضي لشخص يدعى ناظم أحمد بتمويل حزب الله والتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تصدير ألماس وأعمال فنية بمئات الملايين من الدولارات.

    المصدر :
  • رويترز

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