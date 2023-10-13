"رويترز" تُعلن مقتل مصوّرها في جنوب لبنان

أعلنت وكالة رويترز في بيان اليوم الجمعة أنّ “مصور فيديو من الوكالة قتل أثناء أدائه لعمله في جنوب لبنان”.

وجاء في البيان: “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”.

وكان عصام أحد أفراد طاقم رويترز في جنوب لبنان، الذي كان يقدم لقطات فيديو حية. وقالت رويترز: “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه”.

يشار إلى أنّ القصف الإسرائيليّ استهدف مساء اليوم الجمعة، طواقم صحافية في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل المصور الصحافي لوكالة رويترز عصام عبد الله، بينما أصيب 3 آخرون، بينهم مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا.