رويترز: لبنان يؤجل إطلاق منصة "بلومبرغ" بسبب التوترات في الجنوب

قال مصدر كبير بمصرف لبنان المركزي لرويترز (الأربعاء 10-1-2024) إن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية.

وقال مصرف لبنان المركزي في سبتمبر أيلول إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته “صيرفة” التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان”.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ أكثر من ثلاثة أشهر دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد شن حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونزح عشرات الآلاف من السكان في كل من إسرائيل ولبنان منذئذ. وقُتل نحو 24 مدنيا لبنانيا وأكثر من 130 من مقاتلي حزب الله في لبنان، بينما قُتل ما لا يقل عن تسعة جنود إسرائيليين في شمال إسرائيل.

يئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ 2019. وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم.

وقال البنك المركزي اللبناني أمس الثلاثاء إن البنوك التجارية التي لم تقم بذلك بعد يمكنها الدخول لتثبيت نظام بلومبرج الآلي لتداول العملات الأجنبية بين البنوك حتى تتمكن من التداول على منصة العملات بمجرد إطلاقها.

ولم البنك يذكر متى سيتم إطلاق المنصة، لكنه قال إنه لن يسمح بالتداول عليها إلا لمزودي السيولة المعتمدين.