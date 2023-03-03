رياح قوية مغبرة تسيطر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس دافئ يترافق مع رياح قوية مغبرة، ودرجات الحرارة تكون فوق معدلاتها الموسمية رغم انخفاضها المحدود اليوم، قبل أن تعود إلى معدلاتها غدًا، لتعود وترتفع يوم الأحد.

إذ تُسجّل الحرارة اليوم الجمعة، ساحلًا 16 و27 درجة، بقاعًا بين 7 و24 درجة، وعلى الـ1000 متر بين 12 و22 درجة. الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية نهارًا قوية ومغبرة وسرعتها بين 40 و 80 كم/س، نتيجة منخفض جوي متمركز شمال مصر.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس مستقر مشمس ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين 13 و21 ساحلًا، بين 5 و17 درجة بقاعًا، وبين 8 و15 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة، وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

الأحد: طقس حار قليلاً وغائم جزئيًا بسحب عالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح بين 17 و30 درجة ساحلًا، بين 10 و27 درجة بقاعاً وبين 12 و26 درجة على الـ1000متر، فيما تهب رياح قوية اتجاهها شرقي ليلًا جنوبي غربي نهارًا نشطة وسرعتها بين 40 و60 كم/س خصوصًا بعد الظهر.