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رياح قوية وأمواج بعلو 6 أمتار تغمر طرقات صور

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ضربت رياح قوية قبل قليل مدينة صور نتج عنها امواج كبيرة أقفلت المدخل الشمالي البحري إذ غمرت المياه المسرب المؤدي للمدينة .

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وعملت وحدة الاستجابة السريعة للحد من الكوارث في قضاء صور بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وبلدية صور على فتح الطريق البحرية التي قطعت بسبب تدفق المياه بسبب ارتفاع الامواج البحرية التي بلغت اكثر من 6 أمتار.
واشرف على عملية فتح الطريق رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق الذي أعطى توجيهاته وطلب من جميع العاملين الاستنفار لمواجهة المخاطر حيث استقدمت الوحدة وبلدية صور شفاطات وطرمبات لسحب المياه من الشارع. فيما عملت شرطة البلدية على تحويل وجهة السير الى المسرب الآخر تفاديا لأي أضرار.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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