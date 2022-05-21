رياح وبرق ورعد.. الأمطار عائدة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة تقرب ال 65كم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة موحلة اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية ليلا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا توثر على الحوض الشرقي للمتوسط وتنحسر يوم غد الأحد مع اقتراب منخفض جوي متمركز فوق اليونان مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع تدني بدرجات الحرارة ويستقر اعتبارا من بعد ظهر الاثنين. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: مشمس إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال4 درجات خاصة على الساحل وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد. الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة تقرب ال 65كم/س، كما ترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة موحلة اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية ليلا. الإثنين: غائم صباحا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 28 درجة،في الداخل من 13 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا، ناشطة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 %.

– حال البحر: متوسط الموج اجمالا. حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,34 ساعة غروب الشمس: 19,35