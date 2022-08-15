الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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رياشي: سقفنا السماء وأرضنا الحرية... لا ولن نتغيّر

منذ دقيقتين
ملحم الرياشي

ملحم الرياشي

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لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، اقامت كنيستها في الخنشارة، مسقط رأس النائب ملحم الرياشي احتفالاً مريمياً وفولكلورياً، احيته جوقة “فيلوكليّا” بادارة الاخت مارانا سعد، وشارك فيه النواب غسان حاصباني جهاد بقرادوني ورازي الحاج والوزير السابق كريم بقرادوني وحشد كبير من ابناء الخنشارة والمتن الشمالي.

وقال الرياشي متوجهاً الى الفرقة والناس، في الاحتفال الذي قدمه الزميل ايلي احوش، “هذا نحن، وهذه حضارتنا وناسنا وبيتنا واهلنا وادابنا وثقافتنا الضاربة الجذور في التاريخ الى يوم ولدت الكواكب وخلق الله الكون وجعل هذه الارض موطئاً لقدميه، واضاف مكرراً، هذا نحنُ سقفنا السماء وارضنا الحرية، لا ولن نتغيّر بل سوف نغيّر لبنان ونغيّر الشرق ليصبح بتنوعه جميلاً على صورة العذراء مريم التي نحتفل بعيدها اليوم”.

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