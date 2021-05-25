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ريفي: إيران تحمي منظومة الفساد وتشاركها بنهب الدولة

25 - مايو - 2021
اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي

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غرد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على تويتر:

“كان يُفترض بتحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي أن يسلّم السلاح للدولة لا أن يتحول أداةً لمشروع إيران في المنطقة.

إيران تحتل لبنان وتقوّض الدولة وتحمي منظومة الفساد وتشاركها بنهب الدولة.

قدر اللبنانيين أن يقاوموا هذا الإحتلال كي يبقى لبنان، ويومها فقط يحق لنا أن نحتفل بعيد التحرير”.

 

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