ريفي: العالم ينظر إلى لبنان بثقة... سنقاوم!

غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “نثمّن ما صدر عن قمة جدة، الذي أكد على سيادة لبنان وتنفيذ الإصلاحات، ورفض السلاح غير الشرعي”.

وأضاف: “العالم ينظر إلى لبنان بثقة، فيما أشباه المسؤولين يتناتشون الفتات محميين بالهيمنة الإيرانية، وغيابهم عن القمة دليل على فقدانهم الأهلية والمصداقية”، مشدّداً على “أنّنا سنقاوم الهيمنة حتى تحرير قرار لبنان المسلوب”.

واتّجهت الأنظار يوم أمس إلى جدة، حيث عُقدت القمة الأميركية – العربية الموسّعة بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وقد حضرت فيها مختلف الملفات الطارئة إقليمياً ودولياً، وطبعاً اقتصادياً على مستوى الطاقة.

لبنان غاب حضورياً عن القمة وإن حضر في البيان المشترك السعودي – الأميركي، الذي أشار إلى دعم الجانبين السعودي والأميركي المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة التي تحمي حدوده، مشدّداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية صنع في لبنان، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وهيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزماته السياسية، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة، مع التشديد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا تكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.