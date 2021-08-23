الثلاثاء 16 محرم 1443 ﻫ - 24 أغسطس 2021 |
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ريفي: حزب الله مجموعة عملاء وإرهابيين ومجرمين

منذ 6 ساعات
اللواء أشرف ريفي

اللواء أشرف ريفي

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أكّد اللواء أشرف ريفي، أنّ “شقيقه جمال ريفي طبيب أسترالي – لبناني ومقيم هناك منذ 50 عاماً”.

وفي حديثٍ لقناة “الحدث”، قال ريفي: “شقيقي طبيب ومناصر للقضية الفلسطينية وزار رام الله بحكم عمله، وهو على علاقة عمل مع السفير الفلسطيني بأستراليا والسلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى أنّ المحكمة العسكرية تخدم “حزب الله” وهي محكمة “الأمر الواقع”، مضيفاً: “نحن أبناء القضية الفلسطينية، وحزب الله يستخدم هذه القضية نفاقاً”.
ولفت ريفي إلى أنّ “حزب الله مجموعة عملاء وإرهابيين ومجرمين”، مؤكداً أنّ “حزب الله يحاول إيصال رسائل لي عبر شقيقي”

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