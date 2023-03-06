ريفي ردًا على نصر الله: جرّبنا خيارك.. فكانت النتيجة "جهنّم"

ردّ النائب أشرف ريفي عبر على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عبر “تويتر”، قائلًا: “لنصر الله نقول: منذ الجلسة الأولى كان لنا مرشح نالَ دعمنا وتبنَّينا ترشيحه علنًا وبفخر، ولم ننتظر إشارة أو تسمية من أحد”.

ريفي أضاف: “أنت وبعد تعطيل ١١ جلسة ومضي خمسة أشهر أعلنت دعمك لمرشح، وتقول أنك تدعمه وأنّه ليس مرشحك. السيادي الحرّ هو الذي يقرر منذ اللحظة الأولى مرشّحه، ويتبنى علنًا ترشيحه. جرّبنا خيارك، فكانت النتيجة جهنم. علّمَتنا أدياننا أن نستقيم ونصلي لنتجنّب جهنم، ونحن على قناعةٍ وإيمان أن أدياننا على حق”.

٢/١ لنصرالله نقول: منذ الجلسة الأولى كان لنا مرشح نالَ دعمنا وتبنَّينا ترشيحه علناً وبفخر، ولم ننتظر إشارة أو تسمية من أحد.

أنت وبعد تعطيل ١١ جلسة ومضي خمسة أشهر أعلنت دعمك لمرشح، وتقول أنك تدعمه وأنه ليس مرشحك. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) March 6, 2023

٢/٢ السيادي الحر هو الذي يقرر منذ اللحظة الأولى مرشحه، ويتبنى علناً ترشيحه.

جرّبنا خيارك، فكانت النتيجة جهنم.

علّمَتنا أدياننا أن نستقيم ونصلي لنتجنب جهنم، ونحن على قناعةٍ وإيمان أن أدياننا على حق. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) March 6, 2023