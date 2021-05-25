ريفي: كل التحية لقائد الجيش

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر تويتر فكتب:”الجيش منع من يخططون لفتنة في طرابلس من تنفيذ مخططهم، والقيادة والضباط المُولجون بالأمن لعبوا دورهم الوطني، فكانوا جنوداً للوطن وليس للمرجعيات السياسية.”

أضاف:”كل التحية لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية، بهذا الأداء نحمي لبنان وهكذا يجب أن يكون حُماة الوطن”.

الجيش منع من يخططون لفتنة في طرابلس من تنفيذ مخططهم، والقيادة والضباط المُولجين بالأمن لعبوا دورهم الوطني، فكانوا جنوداً للوطن وليس للمرجعيات السياسية.

كل التحية لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية، بهذا الأداء نحمي لبنان وهكذا يجب أن يكون حُماة الوطن. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) May 25, 2021