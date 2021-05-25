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ريفي: كل التحية لقائد الجيش

25 - مايو - 2021
اللواء اشرف ريفي

اللواء اشرف ريفي

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غرّد اللواء أشرف ريفي عبر تويتر فكتب:”الجيش منع من يخططون لفتنة في طرابلس من تنفيذ مخططهم، والقيادة والضباط المُولجون بالأمن لعبوا دورهم الوطني، فكانوا جنوداً للوطن وليس للمرجعيات السياسية.”

أضاف:”كل التحية لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية، بهذا الأداء نحمي لبنان وهكذا يجب أن يكون حُماة الوطن”.

 

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