ريفي: لا استقرار من دون إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

رأى اللواء أشرف ريفي أن “إسرائيل نسفت السلام، من مؤتمر مدريد إلى اتفاق غزة أريحا، إلى المبادرة العربية للسلام، ورفضت قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، ووضعت المنطقة على خط التوتر والحروب. الشعب الفلسطيني يرد اليوم على العنجهية والتطرف الإسرائيلي والتواطؤ الدولي، ويقول: لن تموت قضية يقاتل أبناؤها بشجاعة المؤمنين بأرضهم، لاسترداد حقهم بالأمان والكرامة والسيادة”.

وقال: “ندعو كل الأطراف الدوليين لأن يعملوا لردع إسرائيل، وأن يدركوا أنه من دون إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لن يكون إستقرار في كل المنطقة”.

وختم: “قلوبنا مع غزة، ولن يموت حق وراءه فلسطين. التحية للشعب الفلسطيني البطل”.