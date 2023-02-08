الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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ريفي: لفتح مطاري القليعات ورياق.. ووضع خطة طوارئ لطرابلس والشمال

منذ ساعة واحدة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

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غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، سائلًا: “لماذا لا تُبادر الدولة إلى فتح مطاري القليعات ورياق لتلقّي المساعدات وإيصالها إلى المناطق السورية المنكوبة؟ ذلك بدل تحميل مطار بيروت ضغطًا إضافيًا”.

ريفي أضاف: “فتح المطارين ممكن، وهما أقرب إلى المناطق السورية، وهذا الكلام برسم رئيس الحكومة ووزير النقل”.

وفي تغريدة أخرى، شدد ريفي على “ضرورة وضع خطة طوارئ لطرابلس والشمال، بشأن الأبنية المتصدعة. لذلك، نوجّه الدعوة لجميع الزملاء النواب للاجتماع مع كل الجهات المعنيّة بأقرب وقتٍ ممكن لبحث هذه القضية، ووضع تصوُّر للحلول الفورية والبعيدة المدى”.

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