ريفي: لفتح مطاري القليعات ورياق.. ووضع خطة طوارئ لطرابلس والشمال

غرّد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”، سائلًا: “لماذا لا تُبادر الدولة إلى فتح مطاري القليعات ورياق لتلقّي المساعدات وإيصالها إلى المناطق السورية المنكوبة؟ ذلك بدل تحميل مطار بيروت ضغطًا إضافيًا”.

ريفي أضاف: “فتح المطارين ممكن، وهما أقرب إلى المناطق السورية، وهذا الكلام برسم رئيس الحكومة ووزير النقل”.

لماذا لا تبادر الدولة إلى فتح مطارَي القليعات وريّاق لتلقّي المساعدات وإيصالها الى المناطق السورية المنكوبة؟ ذلك بدل تحميل مطار بيروت ضغطاً إضافياً.

فتح المطارين ممكن، وهما أقرب إلى المناطق السورية، وهذا الكلام برسم رئيس الحكومة ووزير النقل. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 8, 2023

وفي تغريدة أخرى، شدد ريفي على “ضرورة وضع خطة طوارئ لطرابلس والشمال، بشأن الأبنية المتصدعة. لذلك، نوجّه الدعوة لجميع الزملاء النواب للاجتماع مع كل الجهات المعنيّة بأقرب وقتٍ ممكن لبحث هذه القضية، ووضع تصوُّر للحلول الفورية والبعيدة المدى”.

هناك ضرورة لوضع خطة طوارئ لطرابلس والشمال، بشأن الأبنية المتصدعة.

لذلك، نوجّه الدعوة لجميع الزملاء النواب للإجتماع مع كل الجهات المعنيّة بأقرب وقتٍ ممكن لبحث هذه القضية، ووضع تصوُّر للحلول الفورية والبعيدة المدى. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 8, 2023