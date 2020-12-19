ريفي لفرنجية: كان الأحرى بصراحتك أن تتوجه لاتهام الأصيل

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”: “الى الوزير فرنجية: باخرة روسوس باخرة الموت رست مباشرةً في مرفأ بيروت ولم تمر بطرابلس، وأُفرِغ الأمونيوم وخُزِّن لسبع سنوات دون أن يجرؤ أحد على كشف الموضوع. حمّلت المسؤولية للأجهزة الأمنية وهي تتحمل جزءاً منها، وكان الأحرى بصراحتك أن تتوجه لاتهام الأصيل وليس اللاعبين الثانويين”.

الى الوزير فرنجية: باخرة روسوس باخرة الموت رست مباشرةً في مرفأ بيروت ولم تمر بطرابلس، وأُفرِغ الأمونيوم وخُزِّن لسبع سنوات دون أن يجرؤ أحد على كشف الموضوع.

حمّلت المسؤولية للأجهزة الأمنية وهي تتحمل جزءاً منها، وكان الأحرى بصراحتك أن تتوجه لاتهام الأصيل وليس اللاعبين الثانويين — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 19, 2020