الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
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ريفي: لكل ظالم نهاية

منذ ساعة واحدة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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غرّد النائب اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر”: “مع كل موجة من ضحايا الغرق في البحر هرباً من جهنم، نلعن هذه المنظومة المجرمة، ونعيش مع أهلنا حزنهم، لكن لن نتوقف عن مواجهة هذه المافيا حتى زوالها، فلكل ظالم نهاية. الرحمة للضحايا الأبرياء، والعزاء لعائلاتهم”.

وكان تلقى أبناء طرابلس وعكار نبأ غرق قارب الهجرة غير النظامية بالقرب أرواد في طرطوس السورية، ليل الخميس، بحزن وغضب شديدين، بعدما تبين أن عددًا من ضحاياه يتحدرون منهما، لقوا حتفهم غرقًا، ناهيك عن مفقودين مجهولي المصير.

ومنذ تواتر الأخبار والصور والفيديوهات عن غرق القارب الذي يحمل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، قبالة ساحل طرطوس السوري، وكان ينوي التوجه إلى قبرص -وفق أقوال بعض الناجين- بدأ أهالي الهاربين بالقوارب يبحثون إن كان لهم أبناء وأقارب فيه.

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